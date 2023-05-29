В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах

Власти Ирака одобрили решение отключить интернет по всей стране на время проведения экзаменов среди учеников старших классов школ. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление министерства образования страны.

«Сегодня, в понедельник, министерство образования объявило об одобрении совета министров на отключение интернета с четырех утра до восьми утра, в период промежуточных и подготовительных экзаменов», — передает телеканал заявление министерства, выпущенное по итогам совещания главы ведомства Ибрагима аль-Джубури перед началом экзаменов.

Отмечается также, что министр высоко оценил усилия сил безопасности в обеспечении безопасности учебных заведений, а также в предотвращении утечки вопросов во время экзаменов в начальной школе.

Ранее, в январе прошлого года, сообщалось, что в Сирии вырос интерес к изучению русского языка. Отмечалось, что только в Алеппо в настоящее время его изучают около 10 тыс. человек. В основном русский язык привлекает старших школьников и студентов.

По словам профессора, заведующего отделением русского языка в Высшем институте языков при Государственном университете Алеппо Мустафы Османа, русский язык изучают активно в разных городах Сирии, особенно в Итаке, Хомсе, Дамаске.