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Браконьеров с судаком на 1 млн рублей задержали в Ростовской области

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В Ростовской области до пяти лет заключения грозит рыбакам, которых задержали с незаконным уловом. Ущерб от их действий оценивается в сумму, превышающую 1 млн рублей.

RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона пишет, что во время «Путины-2023» сотрудники донского УЭБиПК ГУ МВД по области совместно с контролирующими органами задержали трех рыбаков, которые в нарушение закона ловили рыбу у села Приморка в Неклиновском районе.

У рыбаков изъяли ставные неводы, два катера и 156 тушек судака. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном вылове рыбы.

Ранее на Сахалине сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у двух мужчин более 100 особей камчатского краба. Предварительный ущерб от деятельности браконьеров оценивается более чем в 700 тыс. рублей.

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