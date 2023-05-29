Дожди и град ожидают на Ставрополье до вечера 30 мая
В Ставропольском крае ожидается ухудшение погодных условий. Начнутся дожди и выпадет град. Такое предупреждение выпустило региональное МЧС. Оно распространяется на период с 18:00 29 мая до 18:00 30 мая.
При осадках порывы ветра могут достигать 23 м/с. Жителей просят быть осторожными и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. По возможности нужно оставаться дома, а в помещении — держаться подальше от окон, говорится в сообщении, которое приводит NewsTracker.ru.
Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий. Синоптики прогнозируют, что до конца суток 29 мая и в течение 30 мая на территории города ожидаются сильный ливень, гроза, град, а также усиление ветра до 15–20 м/с.