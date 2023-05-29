Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке в Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртии на реке Вале зафиксирована массовая гибель рыбы. Местные жители утверждают, что рыба начала всплывать 16 мая, после того как в воду слили опасные отходы.

По некоторым данным, источник загрязнения — одно из фермерских хозяйств, которое сливает отходы в реку. Материалы в отношении тех, кто нарушает природоохранное законодательство, переданы в надзорные органы. Впрочем, как отмечает udm-info.ru, на сайте минприроды республики пока нет информации о произошедшем.

ИА «Сусанин», в свою очередь, пишет, что на место прибыли представители полиции и районной администрации. Специалисты отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Удмуртии взяли пробы воды. Сотрудники регионального минприроды взяли образцы воды и почвы.

Результаты исследований еще не готовы. Возбуждено административное дело, устанавливаются причины и возможные виновники произошедшего.

Ранее, 18 мая, сообщалось, что в Нанайском районе Хабаровского края проводят проверку по информации о массовой гибели рыбы в водоеме в селе Малышево. Судя по фотографиям, опубликованным прокуратурой в Telegram-канале, часть береговой линии оказалась усеяна тушками мертвой рыбы.