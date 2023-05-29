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Автоэксперт назвал признаки подделки VIN-номера

Глава «Автокриминалиста» Шелков: подделку VIN-номера выдаст неравномерная толщина лакокрасочного покрытия
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Фото: ТАСС/DPA/Christoph Schmidt
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Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в понедельник, 29 мая, в беседе с «Газетой.Ru» перечислил признаки подделки VIN-номера машины.

По его словам, подмену выдадут неравномерная толщина лакокрасочного покрытия в районе выштамповки номера и неровные края полимерной маркировочной таблички с номером.

«Если у автолюбителя есть толщиномер, можно проверить поверхность вокруг VIN на равномерность окраски. Нужно измерить толщину рядом со знаками, в нескольких сантиметрах от них, на смежной панели. Толщина должна быть однородной», — подчеркнул эксперт.

Шелков добавил, что можно увидеть разницу в шрифте, которым нанесен поддельный номер, если знать форму шрифтов автопроизводителя. Кроме того, на полимерной маркировочной табличке не должно быть надрывов и пузырей воздуха, а ее форма должна быть идеально ровной, так как заводские таблички выштамповываются, а поддельные могут вырезаться ножницами, пояснил собеседник газеты.

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29 мая адвокат Кирилл Данилов рассказал, что при покупке машины надо проверить автомобиль на наличие ограничений, препятствующих регистрационных действиям, на нахождение машины в розыске, на обременения залогом, а также находится ли авто в совместной собственности супругов. На отчуждение автомобиля может быть наложен запрет, если у владельца имеются неоплаченные штрафы и налоги или если его имущество стало предметом спора.

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