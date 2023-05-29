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Снаряды ВСУ повредили здание администрации, храм и газопровод в Озеряновке

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Фото: t.me/Prikhodko1970
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В результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждено здание администрации, храм и газопровод. Об этом сообщили в понедельник, 29 мая, в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксированы повреждения здания озеряновской сельской администрации по ул. Рихтера, повреждения здания храма по ул. Рихтера, <…> также поврежден газопровод», — говорится в сообщении.

Также говорится о повреждении нескольких частных жилых домов. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выпустили по Озеряновке 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Также в понедельник украинские военные дважды за сутки обстреляли Донецк из РСЗО. Под огнем оказался Петровский район города. Также ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм. Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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