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Боец MMA Минеев рассказал о своем опыте участия в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец MMA Владимир Минеев в понедельник, 29 мая, рассказал «Известиям» о своем опыте участия в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

«Видел достойных ребят [в зоне СВО], видел, как ребята помогают друг другу <...> видел, как тыл помогает фронту», — сказал он.

Минеев рассказал, что пробыл в зоне СВО три месяца и в настоящий момент вернулся в отпуск. По его словам, он подписал контракт на два года.

Отвечая на вопрос, за каким военным корреспондентом он следит, Минеев отметил Александра Сладкова, а также выделил телеведущую общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, военкора Марьяну Наумову.

«Давно уже слежу за Марьяной Наумовой — спортсменка (в пауэрлифтинге. — Ред.), единомышленник», — подчеркнул спортсмен.

Минеев обратил внимание, что сейчас она больше занимается благотворительностью.

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17 мая, спустя три месяца с момента начала службы в зоне спецоперации, спортсмен в своем Telegram-канале сообщил о полученном увольнении в связи с тем, что он и его супруга ждут появления дочери на свет.

О своих планах отправиться добровольцем в зону СВО Минеев сообщал «Известиям» 19 октября 2022 года. Он сказал, что первой о его намерении узнала мать. Она отреагировала на решение сына со слезами на глазах, но боец объяснил ей причины своей готовности отправиться в зону спецоперации. Кикбоксер сообщил ей, что она его воспитала так, он не может иначе, для Минеева понятие «Родина» равно понятию «мать».

В период мобилизации на территории РФ Минееву пришла повестка из военкомата, он сразу явился туда и подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации на два года.

Россия продолжает СВО по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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