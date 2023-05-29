Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире в Москве
На северо-западе Москвы найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом 29 мая сообщил источник «Известий».
Погибшего нашла бывшая супруга в жилом доме на 3-й Хорошевской улице.
«Мужчина 1965 года рождения скончался от полученного огнестрельного ранения», — сообщил собеседник.
Ранее, 11 мая, тело убитого мужчины нашли на газоне на севере Москвы. По данным источника «Известий», погибшим оказался Адам М. По предварительной версии, мужчину забили до смерти. По данному факту проводится доследственная проверка.