Джонни Депп отложил гастроли из-за перелома ноги

Гастроли музыкальной группы The Hollywood Vampires откладываются из-за перелома ноги фронтмена группы Джонни Деппа. О сломанной лодыжке Деппа и отмене концертов сообщил портал TMZ со ссылкой на собственный источник 29 мая.

Согласно его данным, актер повредил ногу еще на Каннском фестивале, а потом усугубил травму во время трибьют-концертов памяти близкого друга Деппа и музыканта Джеффа Бека.

Отложить гастроли потребовали врачи. Первые три концерта уже отложены. Возможно, группа отыграет их в конце тура.

В Каннах 17 мая Джонни Депп представил фильм открытия фестиваля «Жанна Дюбарри». Фестиваль встретил актера овациями.