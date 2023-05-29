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Volkswagen показала тизер удлиненного электровэна ID.Buzz LWB

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Фото: Volkswagen
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Немецкая компания Volkswagen 29 мая, в понедельник, опубликовала первый тизер удлиненной версии электрического минивэна ID.Buzz LWB. Премьера электрокара состоится в ближайшие дни, 2 июня, в ходе мероприятия Volkswagen Bus Day.

Главное отличие удлиненной версии ID.Buzz LWB, созданной для североамериканского рынка, ― три ряда сидений, а также, вероятно, двухмоторная силовая установка мощностью 340 л.с., которая знакома по готовящемуся к серийному производству электровэну iD.Buzz GTX.

Эксперты полагают, что удлиненная версия минивэна также может получить электромотор APP550 мощностью 286 л.с. (550 Нм). Кроме того, готовящаяся к дебюту новинка должна получить батарею повышенной емкости.

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На прошедшей выставке IAA Transportation в немецком Ганновере 23 сентября 2022 года были подведены итоги конкурса на звание минивэна года (International Van of the Year). Первое место завоевал новый Volkswagen ID.Buzz. Жюри присудило машине 110 очков, отметив приятный дизайн новинки и ее современную техническую начинку.

Силовая установка минивэна состоит из одного электромотора, известного по моделям Volkswagen ID.3 и ID.4. Электродвигатель развивает 204 л. с., что позволяет разгоняться машине на электротяге до максимальных 145 км/ч. Батарея емкостью в 77 кВтч обеспечивает электрокару запас хода в 400 км.

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