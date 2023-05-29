«Известия» показали кадры последствий обстрела Горловки
«Известия» показали кадры последствий обстрела Горловки Донецкой Народной республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ), который произошел 29 мая.
На записи видно частично поврежденные стены домов. Из окон зданий вылетели стекла, с потолков осыпалась штукатурка.
Как сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале, среди пострадавших есть женщина 1991 года рождения. Также мэр города Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя 1992 года рождения в результате обстрела Никитовского района.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены частные дома на улице Блюхера. Снаряды повредили также частный жилой дом на улице Менжинского в Донецке.
Ранее в этот день стало известно, что ВСУ выпустили по Горловке более 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел произошел в 14:03, тип РСЗО не уточнялся.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.