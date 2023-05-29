«Известия» показали кадры последствий обстрела Горловки Донецкой Народной республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ), который произошел 29 мая.

На записи видно частично поврежденные стены домов. Из окон зданий вылетели стекла, с потолков осыпалась штукатурка.

Как сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале, среди пострадавших есть женщина 1991 года рождения. Также мэр города Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя 1992 года рождения в результате обстрела Никитовского района.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены частные дома на улице Блюхера. Снаряды повредили также частный жилой дом на улице Менжинского в Донецке.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ выпустили по Горловке более 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел произошел в 14:03, тип РСЗО не уточнялся.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.