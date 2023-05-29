Один человек погиб в ДТП с большегрузами под Тюменью

В результате ДТП с большегрузами в Тюменской области один водитель погиб, другой пострадал. На данный момент автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе перекрыта. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

«Водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. <…> Личности обоих водителей устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 24 мая, пассажирский автобус Mercedes Sprinter столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ на трассе Иваново – Владимир в районе Синей Осоки. 54-летний водитель автобуса скончался на месте, также погибли два пассажира — мужчина и женщина. Всего в салоне находились семь пассажиров.