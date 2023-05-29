Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самаре

В Самаре легковая иномарка врезалась в стоящий грузовик Mercedes-Benz, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла утром 29 мая на Волжском проспекте. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Peugeot 301 врезался в стоящий грузовик Mercedes-Benz Atego, водителя которого в момент ДТП не было в салоне.

В результате столкновения водитель легковушки, его 18-летняя пассажирка и 24-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали, пишет НИА «Самара».

Как выяснилось, у молодого автомобилиста отсутствуют водительские права. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ, ст. 12.24 КоАП РФ.

29 мая в Лысогорском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка.