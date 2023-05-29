Строительство двух новых дорог началось в Ульяновске

В Ульяновске началось строительство двух новых дорог, ведущих к развивающимся микрорайонам Засвияжского района города. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на городское управление строительства.

Новый участок улицы Автозаводской появится на отрезке от улицы Александра Невского до Шолмова. Подрядчик уже выполняет выемку грунта под основание дороги и устанавливает ограждения строительного городка. Полностью завершить работы планируется летом 2024 года.

До конца 2023-го будет сдан участок дороги по улице Шигаева — от улицы Ефремова до трассы М-5 «Урал». Сейчас специалисты проводят геодезические работы и определяют точные координаты трассы.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Ульяновске на новом мосту через реку Свиягу приступили к возведению опоры № 7. Завершить работы планируется в течение июня.