Игорь Краснов наградил лучших государственных обвинителей

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в торжественной обстановке вручил награды победителям двенадцатого Всероссийского конкурса имени О.Т. Анкудинова на звание «Лучший государственный обвинитель».

В этом году на признание первого в своей профессии претендовали 12 финалистов, в их числе представители районного звена и руководители профильных подразделений прокуратур субъектов. Впервые самое активное участие в состязаниях приняли государственные обвинители из новых регионов России – Донецкой и Луганской Народных Республик. И как подчеркнул Генпрокурор России, «это хорошая новость в контексте решения стоящих перед нами задач по скорейшей интеграции новых регионов в правовое пространство нашей страны».

Игорь Краснов также отметил, что «каждый из финалистов прекрасно проявил себя в испытаниях, в очередной раз продемонстрировав, что в органах прокуратуры немало ярких ораторов, обладающих аналитическим складом ума и профессионализмом».

Первое место занял заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Георгий Жуков. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Второе место разделили старший помощник Хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры Екатерина Понкратова и старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области Игорь Рябов. Их удостоили нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Третье место заняли прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Луганской Народной Республики Дарья Рюмина, получившая Почетную грамоту Генерального прокурора Российской Федерации, и военный прокурор отдела (обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах) военной прокуратуры Южного военного округа Дмитрий Волков, награжденный медалью Ягужинского.

Специального приза конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации удостоилась Анастасия Тятенкова – старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса. Ей вручена Почетная грамота Генерального прокурора Российской Федерации.

Все финалисты конкурса получили памятные подарки.