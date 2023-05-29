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Путин поддержал выдвижение Николаева на пост главы Якутии

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом сообщил 29 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно поддержал и пожелал успехов», — сказал он ТАСС.

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Ранее в этот день прошла встреча Путина с Николаевым. Обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, а также проекты в сфере промышленности и информационных технологий. Николаев отметил, что благодаря новым инвестиционным проектам в регионе в последнее время создаются десятки тысяч новых рабочих мест, а также указал на тенденцию на снижение безработицы в регионе.

Айсен Николаев — российский государственный и политический деятель. Является главой Республики Саха (Якутия) с 27 сентября 2018 года.

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