Путин поддержал выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом сообщил 29 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно поддержал и пожелал успехов», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день прошла встреча Путина с Николаевым. Обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, а также проекты в сфере промышленности и информационных технологий. Николаев отметил, что благодаря новым инвестиционным проектам в регионе в последнее время создаются десятки тысяч новых рабочих мест, а также указал на тенденцию на снижение безработицы в регионе.

Айсен Николаев — российский государственный и политический деятель. Является главой Республики Саха (Якутия) с 27 сентября 2018 года.