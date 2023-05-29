Захарова заявила о втягивании США Папуа-Новой Гвинеи в свои геополитические игры

Соединенные Штаты Америки своим соглашением о сотрудничестве в обороне с Папуа-Новой Гвинеей втягивают эту страну в геополитические игры против России и Китая. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 29 мая.

«Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности, а также втягивания Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского МИДа.

Также отмечается, что это соглашение дает американским военным право беспрепятственно перемещаться по суше и в территориальных водах Папуа-Новой Гвинеи, включая их неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре страны, а также предусматривает предоставление американским военнослужащим экстерриториального статуса.

«Четко просматриваются конечные цели Вашингтона, имеющие явную неоколониальную природу, — превратить крупнейшее островное государство южной части Тихого океана в форпост для проецирования военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавила Захарова.

Ранее, 22 мая, комментируя расширения сотрудничества США и Папуа-Новой Гинеи в области безопасности, эксперты в беседе с «Известиями» высказали мнение, что эта ситуация может привести к дальнейшей милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Отмечалось, что пакт между странами даст военным США доступ к водам и воздушному пространству островного государства. По мнению экспертов, Вашингтон увеличивает присутствие в АТР из-за Пекина. Аналитики считают, что США пытаются сдержать рост влияния Китая. Такая ситуация, как предполагается, может привести к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС в Нью-Дели указал на то, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в АТР. Он отметил, что начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как индо-тихоокеанское объединение QUAD и AUKUS.

Кроме того, по словам министра, продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которая и предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений.