Роструд напомнил о дополнительном выходном в День России

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в понедельник, 29 мая, напомнила о дополнительном выходном в День России.

«В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня, отметил Роструд.

«Напоминаем: привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие (исключение ст. 113 ТК РФ) и издать соответствующий приказ; <…> работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом», — говорится в сообщении.

Также Роструд добавил, что нерабочие дни во время праздников — это не повод для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад.

13 апреля мэрия Москвы сообщила об открытии в столичных загсах порядка 200 дополнительных мест для бракосочетания на 11 и 12 июня. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова обратила внимание на то, что власти стараются прислушиваться к пожеланиям молодоженов. Выбор места для бракосочетания — один из важных этапов подготовки к торжеству.