В Иркутской области собака нашла в лесу истощенного медвежонка

Лабрадор Эльза обнаружила маленького медвежонка на грани гибели на границе охотничьих угодий в Иркутской области. Истощенного хищника теперь выхаживают в Иркутской зоогалерее, сообщает ИА IrkutskMedia в понедельник, 29 мая.

«Не бельчонка или зайчонка, и даже не лисенка... Эльза умудрилась найти нам еще одного медведя. Вернее, судя по весу, кого-то, отдаленно напоминающего медведя. По закону в такой ситуации нельзя животное трогать — естественный отбор», — говорится в сообщении зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, зверь находился в угрожающей жизни ситуации. В таком состоянии ему оставалось жить максимум сутки.

В конце апреля медвежонка-сироту спасли на трассе под Новосибирском. Предположительно, его мать убили охотники, иначе медведица бы нашла своего ребенка.