Чувство умора: лучшей новинкой уикенда стала вторая комедия про Каху

На минувших выходных продолжение злоключений Кахи в российском прокате заработало 151 млн рублей. Касса «Вызова» составила 47 млн — второе место рейтинга ЕАИС. Замыкает тройку лидеров короткометражный фильм «ЭСКЕЙП», с которым предсеансовым обслуживанием показывают голливудские новинки (прежде всего «Форсаж 10»). Слабо выступил «Беглец» с Джерардом Батлером. Посещаемость залов выросла с 0,9 до 1,2 млн человек. «Известия» подводят итоги киноуикенда.

Смена караула

Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, небольшая просадка посещаемости была связана с постпраздничным периодом.

— С выходом новых ярких релизов пришла и аудитория. Уже на этой неделе к холдоверам добавится новый фильм Гая Ричи, что умножит мощность репертуара, — объяснила Ольга Зинякова.

Треть посетителей кинотеатров (452 тыс.) сходила именно на «Каху» Виктора Шамирова. Новинка повторила судьбу предыдущего фильма — критики встретили ленту крайне негативно. Но это не помешало ей показать хороший результат в премьерный уикенд и стать новым лидером проката. По словам Ольги Зиняковой, герои, мотивы и юмор «Кахи» — из народа, и никакая оценка критиков не сможет повлиять на зрителей, любящих такой контент.

— Это вообще феноменальная история — первый фильм вытащил прокат в период постпандемии, второй тоже отлично выступает, и это настоящий задел на франшизу, — уверена президент КАРО.

По средней наработке и наполняемости залов «Каха» и «Вызов» держатся примерно на одном уровне. В среднем на один сеанс комедии Виктора Шамирова приходило по 17 человек, а сборы на показ держались на уровне 5,6 тыс. рублей. У «Вызова» было по 18 зрителей и 5,6 тыс. рублей.

Холдоверы еще держатся

С третьей на пятую строчку спустился комедийный детектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», собравший 21 млн рублей. Но по наработке и наполняемости залов картина выступила скромно: на один сеанс приходило всего 9 человек, а доход за сеанс составил 2,7 тыс. рублей. Ниже только у «Беглеца» с Джерардом Батлером в главной роли. Показатели мультфильма «Трио в перьях 2» тоже незначительно снизились. Анимационная лента спустилась с четвертой на седьмую строчку, собрав 18,8 млн рублей (в премьерный уикенд было 20,5 млн). Как считает Ольга Зинякова, несмотря на некоторое снижение цифр, холдоверы рано списывать со счетов.

— Отличная наработка у фильма «14+: Продолжение», лента идёт на хорошем сарафане. Продолжают работать «Вызов» и «Хитровка», а семейная анимация «Трио в перьях 2» даже увеличила свою аудиторию по сравнению с первым уикендом, — рассказала эксперт.

В премьерные выходные «Трио в перьях 2» посмотрело почти 83 тыс. человек, а в минувшие — 90 тыс.

«Беглец», релиз которого совпал с неофициальным стартом «Форсажа 10» в Росиии, выступил ниже ожиданий. Его показали 4,3 тыс. раз, но кассовые сборы составили всего 10,6 млн. Также у новинки самая низкая наработка и средняя посещаемость — по 6 человек и 2,4 тыс. рублей. Тем не менее, боевику удалось занять девятую строчку топа ЕАИС. Как считает Ольга Зинякова, слабый старт «Беглеца» обусловлен не только конкуренцией с «Форсажем».

— Несмотря на большое количество сеансов, этот классный боевик очень слабо прозвучал в медиа. Уже на следующей неделе его аудиторию заберет «Переводчик», но есть шанс, что "сарафан" поможет добрать свое, — объяснила она.

Короткий метр разгоняется

В минувший уикенд в топ–12 ЕАИС оказалось сразу несколько короткометражных фильмов, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные новинки (прежде всего «Форсаж 10»). У всех, как и прежде, крайне высокие цифры по средней наработке и посещаемости сеансов.

«ЭСКЕЙП» расположился на третьем месте, заработав 31,4 млн рублей. Среди короткометражек у «ЭСКЕЙПА» самая большая касса, и на один показ приходило по 40 человек, а средние сборы составили 16,7 тыс. рублей. В минувший уикенд на него сходило почти 76 тыс. россиян.

«Три добрых дела» оказались на четвертой строчке, заработав 26,6 млн рублей. Показатели короткометражки немного ниже бронзового призера: один показ в среднем собирал 33 человека, а наработка держалась на уровне 12,6 тыс. рублей. В минувший уикенд на него сходило почти 70 тыс. россиян.

Восьмую позицию занял короткометражный фильм с говорящим названием — «Фора Х» (почти 16 млн рублей). У него среднее количество зрителей на сеанс побольше — 41. А наработка чуть ниже «ЭСКЕЙПА» — 15,9 тыс. рублей. На «Фору» сходило 42 тыс. человек.

Замыкает топ вернувшийся «Форсаж 9», премьера которого состоялась еще в 2021 году. Лента — абсолютный лидер по средним сборам и количеству зрителей на сеанс — по 75 человек и 26,6 тыс. рублей. Число посмотревших составило 21 тыс. Источники «Известий» сообщают, что часто под видом девятой части показывали десятую.

Точно подсчитать сборы «Форсажа 10» не получится, так как предсеансовым обслуживанием показывают и другие западные новинки. Если объединить кассу всех перечисленных выше лент, то выйдет примерно 81 млн рублей. По такому же принципу число зрителей будет равно 208 тыс., а количество сеансов составит около 5 тыс. С такими цифрами можно претендовать на второе место топа ЕАИС. Неплохой результат, учитывая, что в России неофициальные западные новинки не сопровождаются рекламной компанией.