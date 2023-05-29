Мужчина пострадал при столкновении легковых авто в Брянской области

В Почепском районе Брянской области в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки пострадал мужчина. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 28 мая на 67-м км автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Audi A6 решил уступить движущимся позади машинам и начал перестраиваться на полосу разгона. В результате он столкнулся с «Ладой Веста», которая от удара вылетела в кювет.

В результате столкновения пострадал 36-летний водитель отечественного авто. С компрессионным переломом позвоночника его госпитализировали.

В тот же день в Лысогорском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка.