СМИ сообщили о смерти американского актера Гэри Кента

В доме престарелых в городе Остине в штате Техас, США, 25 мая умер режиссер, актер и каскадер Гэри Кент. Об этом 29 мая сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына Кента Криса.

Причина смерти не уточняется. Актер скончался в возрасте 89 лет.

Отмечается, что именно Кент вдохновил режиссера Квентина Тарантино на создание фильма «Однажды в Голливуде». В материале сказано, что Тарантино во время работы над сценарием брал у Кента интервью о его карьере. Издание подчеркивает, что это интервью вдохновило режиссера на создание персонажа Брэда Питта Клиффа Бута.

Гэри Кент родился в 1933 году в городе Уолла-Уолла в штате Вашингтон. Свою актерскую карьеру он начал в 1959 году, всю жизнь он работал постановщиком трюков. В частности, он был дублером актера Джека Николсона в фильмах «Поездка в вихре» и «Стрельба», которые были сняты друг за другом в 1966 году в штате Юта.

Кент продолжал сниматься в фильмах до 80 лет.