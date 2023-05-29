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Посол ЕС выразил Грузии сожаление из-за возобновления авиасообщения с РФ

Посол ЕС выразил Грузии сожаление из-за возобновления авиасообщения с РФ

Посол ЕС Герчинский выразил Грузии сожаление из-за возобновления авиасообщения с РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский вместе с диппредставителями государств ЕС после встречи с министром экономики республики Леваном Давиташвили в понедельник, 29 мая, от лица сообщества выразил сожаление в связи с возобновлением прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси.

Он указал на то, что решение возобновить полеты противоречит решениям, принятым странами Евросоюза, — не выполнять полеты в Россию и из России, не летать из РФ на территорию стран — членов ЕС.

«Мне было поручено передать послание, согласованное 27 странами ЕС, о том, что мы сожалеем о решении правительства Грузии принять восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. <…> Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и усилить давление на Россию», — заявил Герчинский, чьи слова приводятся на портале On.ge.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе для учебы.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран, выразил поддержку решению России восстановить прямое авиасообщение с республикой. Он отметил, что восстановленное Москвой сообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.

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