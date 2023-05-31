1 июня — День Северного флота РФ: история и традиции праздника

В России 1 июня отмечают День Северного флота РФ — праздник воинского подразделения, которое патрулирует 13 морей вокруг границ страны. На счету флотилии немало победоносных сражений, звание моряка Северного флота является практически синонимом мужества и чести. В 2023 году праздник приходится на четверг. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День Северного флота РФ 2023 — история праздника

Воинское подразделение под названием «Северная флотилия» было учреждено в Мурманске в 1933 году. Датой создания считается 1 июня — именно это событие первоначально и легло в основу праздника. Само торжество же установили в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Феликса Громова.

Однако в 2014 году праздник подвергся реформам. Временем создания флота постановили считать 1733 год, когда в Архангельске появился первый военный порт. Дату же оставили без изменений.

День Северного флота РФ 2023 — традиции праздника

Центром празднования становится город Североморск, который является главной базой североморских ВМФ России. Однако населенный пункт имеет закрытый статус и попасть в него можно, только имея статус жителя или по специальным пропускам. В день торжества в Североморске проходят торжественные построения, военные концерты и экскурсии на военные суда.

СМИ готовят репортажи и публикации об истории Северного флота, его военных свершениях и победах. Зачастую тематические выставки организуют музеи.

Сами бойцы получают поздравления от коллег и близких, возлагают цветы к мемориалам погибших сослуживцев. Командование награждает лучших моряков и повышает их в звании.

При этом совсем недавно в России отмечали праздники других подразделений морских войск страны — День Балтийского флота и День Тихоокеанского флота.