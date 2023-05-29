Возведение очередной опоры началось на новом мосту в Ульяновске

В Ульяновске на новом мосту через реку Свиягу приступили к возведению опоры № 7. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сейчас мы приступаем к строительству опоры № 7, завершить работы планируем в течение июня. На одну опору в среднем уходит примерно месяц. После этого подобным образом будем бетонировать опору № 6, которая находится в русле Свияги», — сообщил начальник ПТО ООО «Хотьковский автомост» Геннадий Калмыков.

На предприятии в Улан-Удэ сейчас изготавливают металлические конструкции для пролетов мостового перехода. В течение лета планируется выполнить прокладку инженерных коммуникаций.

На объекте задействованы 30 человек и 10 единиц техники, в том числе гусеничный кран грузоподъемностью 100 т, экскаваторы, самосвалы. Работы ведутся в две смены. В дальнейшем будут привлечены дополнительные краны и сварочное оборудование.