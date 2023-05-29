Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Калужской области
В Калужской области в понедельник, 29 мая, на трассе М3 «Украина» произошло ДТП со смертельным исходом.
В аварию попали Lada Granta и Opel Insignia. Иномарка после столкновения съехала с насыпи и перевернулась.
51-летняя женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей, погибла на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Еще пять пострадавших отправлены в Калужскую областную больницу в Анненках.
Ранее в Москве, 29 мая, таксист умер за рулем и его машина врезалась в BMW. Точную причину смерти таксиста выясняют судебно-медицинские эксперты.