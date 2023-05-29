Еще 143 человека пострадали от клещей в Калужской области
В Калужской области за минувшую неделю от клещей пострадали 143 человека, в том числе 16 детей. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
Случаи присасывания зафиксированы в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Людиновском, Кировском и Бабынинском районах. Единичные случаи отмечены в Барятинском, Боровском, Мещовском, Дзержинском, Юхновском районах.
Отмечается, что в 26 экземплярах клещей выявлен иксодовый боррелиоз. Исследования проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калужской области».
22 мая сообщалось о выявлении в Волгоградской области первого в этом году случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевание диагностировали у ребенка в Суровикинском районе. Активность клещей превысила средний многолетний уровень на 61%.