Инфракрасная камера зафиксировала редкую большую панду-альбиноса в Китае

Инфракрасная камера зафиксировала уникальную большую панду-альбиноса во время прогулки в бамбуковом лесу на юго-западе Китая, сообщило 28 мая информационное агентство Xinhua. Видео было снято еще в конце февраля 2023 года.

Панда подошла к матери-панде и детенышу, которые отдыхали в дупле дерева.

«Мама-панда не покидала дупло и сохраняла спокойствие. После того, как мать и детеныш покинули дупло, белая панда залезла в него и обнюхала все места, где останавливалась мать-панда», — говорится на сайте.

Национальный природный заповедник Вэньчуань-Волун в Китае находится в 130 км от Чэнду, административного центра провинции Сычуань. Заповедник знаменит большим количеством панд на его территории.

Как стало известно 17 мая, в Оренбургской области в биозаказнике «Светлинский» фотоловушка засняла редкую для этих мест птицу, кудрявого пеликана. Он занесен в Красную книгу. Птица прилетела в Шалкаро-Жетыкольский озерный район, который считается крупнейшим местом отдыха пролетных птиц.