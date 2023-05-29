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Полутораметровая змея забралась в машину жительницы Биробиджана

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Полутораметровая змея забралась под капот автомобиля в Биробиджане, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на главк МЧС по Еврейской автономной области.

О том, что в машине находится рептилия, хозяйке транспортного средства сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели действовали оперативно. Они попросили окружающих разойтись, поймали змею за хвост, посадили в мешок и затем выпустили в лесу.

Незваная гостья оказалась амурским полозом — одной из самых крупных и красивых змей Дальнего Востока.

Ранее, в мае, терапевт рассказал о поведении при встрече со змеей на природе. Встретив рептилию, нужно замереть, тогда она уползет сама. Также важную роль играет правильная одежда.

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