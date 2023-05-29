Автомобиль умершего за рулем таксиста врезался в BMW в Москве

В Москве таксист умер за рулем, его машина врезалась в BMW. Об этом 29 мая сообщил источник «Известий».

«Водителю такси стало плохо за рулем. Он скончался. Автомобиль столкнулся с иномаркой», — подчеркнул собеседник.

На кадрах с места происшествия, которые есть в распоряжении редакции, виден поврежденный BMW, у которого отлетело колесо. При этом автомобиль такси, который принадлежит компании «Яндекс», остановился в нескольких метрах от него: у машины помята левая часть переднего бампера.

Источник уточнил, что авария произошла на улице Удальцова. Водитель BMW во время ДТП не пострадал.

По этому факту в правоохранительных органах началась проверка. Точную причину смерти таксиста выясняют судебно-медицинские эксперты.

О еще одном похожем инциденте, когда водитель такси умер за рулем, произошедшем в Москве, «Известия» сообщали 19 января этого года. По предварительным данным, причиной его смерти стала остановка сердца. Мужчине было 28 лет.