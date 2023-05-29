В Крыму продадут на аукционе имущество экс-президента Украины Порошенко

Власти Крыма намерены выставить на торги находящуюся на полуострове недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая попадает в список национализированного имущества. Об этом 29 мая сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, на аукционе будет представлено много интересных объектов.

«Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <...> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк. — Ред.) есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей», — рассказал Аксенов телеканалу «Россия 24».

О какой именно недвижимости Порошенко идет речь, глава региона не уточнил. Известно, что во время первой волны национализации имущества на полуострове в 2015 году в госсобственность уже был передан «Севастопольский морской завод», принадлежавший когда-то экс-президенту Украины.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что в Крыму в список национализированной собственности иностранных граждан и государств вошла квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

В тот же день Аксенов заявил, что власти Крыма национализируют имущество украинских олигархов и квартиру семьи Зеленского в крымском пгт Ливадия.

Как отметил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов, национализированную квартиру Зеленского выставят на аукцион. Вырученные с продажи средства пойдут на помощь бойцам специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса, семьям погибших и мобилизованным.