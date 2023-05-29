В Горном Алтае пройдут испытания российского электромобиля E-Neva

Испытания полноприводного электрокара российской разработки E-Neva пройдут в Горном Алтае. Об этом сообщил 29 мая глава Республики Алтай Олег Хорохордин по итогам визита на Обуховский завод концерна ВКО «Алмаз-Антей», где собран первый экземпляр E-Neva.

«Протестировал экспериментальный образец кроссовера E-Neva. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня становится не только реальностью, но и требованием времени. У Республики Алтай есть все шансы стать одним из флагманов использования экологически чистого транспорта в сфере туризма», ― написал Хорохордин в своем Telegram-канале.

Глава Республики Алтай считай, что E-Neva будет пользоваться большим спросом в экологически чистом регионе. По словам Хорохордина, электромобили уже используются в автопарках местных туристических объектов и отелей.

Производитель пока не сообщает стоимость «российской Tesla», однако ориентировочная цена на новинку составит порядка 4 млн рублей.

Российский стартап «Кама» в ходе XIV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 18 мая поделился планами построить на базе электромобиля «Атом» целую линейку различных электрокаров.

По словам гендиректора бренда Игоря Поваразднюка, создатели проекта изначально рассматривали возможность расширить модельный ряд на базе электромобиля российского стартапа. Тем не менее, подчеркнул Поваразднюк, компания «Кама» в первую очередь нацелена на выпуск хотя бы одной модели, небезызвестного «Атома».