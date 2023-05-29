В Краснодаре построят приют для бездомных животных

Муниципальный приют для бездомных животных построят в поселке Березовом на Кубани. Такое решение было принято на заседании городской думы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Многострадальный и долгожданный для города объект. Проект есть, прошел госэкспертизу. Очень надеюсь, что уже к середине лета приступим к строительству», — написал градоначальник, его слова приводит ИА KrasnodarMedia.

По мнению чиновника, строительство приюта позволит системно решать проблему с бездомными животными на городских улицах.

На прошлой неделе сообщалось, что в Краснодаре зоозащитники освободили двух запертых в гараже диких кошек. Местные жители пытались установить владельца гаража, но когда им не удалось, то написали заявление в полицию.