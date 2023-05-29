Стало известно о содержании переданной Путиным на заседании ЕАЭС записки Токаеву

Президент России Владимир Путин 25 мая передал казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву во время заседания Высшего Евразийского экономического совета записку. О чем в ней говорилось, рассказал 29 мая пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Журналисты обратили внимание на то, что Токаев прочитал записку Путина, кивнул в ответ, а затем написал другую записку для членов казахстанской делегации.

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — сказал Желдибай «РИА Новости».

Он пояснил, что, по мнению правительства РФ, товары, направляемые в Казахстан, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, следующим транзитом по территории России, следует применять экспортные тарифы.

Пресс-секретарь Токаева уточнил, что президент Казахстана передал с запиской поручение кабмину страны продолжить переговоры по данному вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

8–9 мая Токаев с рабочим визитом находился в РФ.

Желдибай 9 мая рассказал, что Путин и Токаев провели обстоятельный разговор в Москве. Во время встречи лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

До этого, 6 мая, Путин провел телефонные переговоры с Токаевым. Тогда лидеры обсудили разные аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, в том числе в энергетической, транспортно-логистической, а также гуманитарной областях.