Нутрициолог назвала необходимые перед экзаменами витамины

Клинический нутрициолог, руководитель медицинской комиссии специализированного маркетплейса витаминов iTAB Анна Государева рассказала в понедельник, 29 мая, «Газете.Ru», что перед экзаменами стоит пропить такие витамины, как омега-3, коэнзима Q10, добавить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов группы В и магния.

«Добавки, которые помогут мозгу работать на максимум, лучше запоминать информацию и при этом не «перегореть», — это омега-3. Он помогает справиться с перевозбуждением и нервным напряжением. А коэнзим Q10 производит энергию нашим клеточным электростанциям — митохондриям, что улучшает когнитивные функции», — уточнила специалист.

Снять нервное напряжение поможет курс ванн с магниевой солью.

«Ванны с высоким содержанием сульфата магния расслабляют тело, выводят токсины, способствуют крепкому сну. А спать перед важными экзаменами стоит не меньше 7–8 часов в сутки», — подчеркнула врач.

12 мая педиатр Ольга Кашляк сообщила, что жирная рыба и темный шоколад помогают снизить уровень стресса и тревоги. Также в этой проблеме поможет употребление яиц, потому что яйца — это источник витамина D и аминокислоты триптофана, которая, в свою очередь, способствует выработке серотонина.