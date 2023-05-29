Польша внесла в санкционный список 365 граждан Белоруссии

Польша внесла в санкционный список 365 белорусских граждан, заморозила активы 20 фирм и 16 человек, которые связаны с российским финансовым сектором. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило МВД страны.

«Министром внутренних дел и администрации принято решение о включении в список иностранцев 365 граждан Белоруссии, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что лицам, внесенным в санкционный список, также запрещен въезд в Шенгенскую зону. Согласно постановлению, их денежные средства заморожены.

По данным МВД, правительство Польши приняло такое решение в связи с сохранением в силе приговора, вынесенного в отношении журналиста международного канала Polonia белорусского гражданина польского происхождения Анджея Почобута, а также с «отношением властей Минска к политическим оппонентам».

Почобут обвинялся по ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») и ст. 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

Журналисту назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

26 мая Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Почобута. Его приговор вступил в законную силу.

Еще в марте этого года депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский призвал Евросоюз к рассмотрению вопроса о введении против Белоруссии санкций, аналогичных антироссийским.

В конце февраля Совет ЕС продлил санкции против Белоруссии из-за «внутренних репрессий», а также поддержки проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой было принято решение 24 февраля прошлого года. Санкции против Белоруссии действуют с августа 2020 года.