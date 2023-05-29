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В Совфеде высказались о значении победы Эрдогана на выборах

Сенатор Карасин заявил, что победа Эрдогана на выборах в Турции означает предсказуемость политики
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок означает, что политика страны останется предсказуемой. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в понедельник, 29 мая.

Сенатор добавил, что победа Эрдогана — человека, известного в своей стране и во всем мире, — это новость, которая носит позитивный характер.

«Победа Эрдогана означает предсказуемость, означает поступательные движения во всех тех процессах, которые были начаты в его прошедшем сроке», — сказал Карасин в разговоре с Lenta.Ru.

«Ключевое слово — предсказуемость, то есть понимание того, где мы находимся и что будет дальше. Это очень немаловажно и существенно в той непростой геополитической обстановке, которая сейчас развивается в мире», — заключил он.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Ранее в этот день старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сообщил «Известиям», что после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария.

Накануне, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом, переизбранным на третий срок, могут состояться в ближайшее время, сообщается на сайте kp.ru.

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