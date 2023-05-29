В Совфеде высказались о значении победы Эрдогана на выборах
Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок означает, что политика страны останется предсказуемой. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в понедельник, 29 мая.
Сенатор добавил, что победа Эрдогана — человека, известного в своей стране и во всем мире, — это новость, которая носит позитивный характер.
«Победа Эрдогана означает предсказуемость, означает поступательные движения во всех тех процессах, которые были начаты в его прошедшем сроке», — сказал Карасин в разговоре с Lenta.Ru.
«Ключевое слово — предсказуемость, то есть понимание того, где мы находимся и что будет дальше. Это очень немаловажно и существенно в той непростой геополитической обстановке, которая сейчас развивается в мире», — заключил он.
Ранее в этот день старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сообщил «Известиям», что после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария.
Накануне, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом, переизбранным на третий срок, могут состояться в ближайшее время, сообщается на сайте kp.ru.