Труп пенсионерки обнаружили на остановке в Тюмени

Труп пожилой женщины обнаружили на остановке «Парк имени Гагарина» в Тюмени, сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СК в понедельник, 29 мая.

Инцидент произошел днем ранее. По информации областного депздрава, которую приводит портал «Наш город», вызов поступил в 19.34. Спустя шесть минут на место прибыла бригада скорой помощи. Медики боролись за жизнь пациентки – проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось.

В соцсетях сообщали, что на остановке нашли труп молодой девушки. Однако позднее в СК уточнили, что погибшей оказалась женщина 1949 года рождения.

Ранее в мае сообщалось, что автомобиль с мертвым водителем обнаружили посреди русла реки Абин в Краснодарском крае. Правоохранители установили, что он работал на пасеке в селе Светлогорское.