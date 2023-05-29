BYD планирует построить автозавод в Европе

Китайский производитель автомобилей BYD намеревается организовать производство в одной из стран Западной Европы, сообщает 29 мая агентство Automotive News Europe.

По данным источника, китайская компания ведет переговоры с французскими властями, чтобы организовать во Франции производство автомобилей. Тем не менее это решение еще не окончательно: BYD также рассматривает такие страны, как Германия и Испания.

Известно, что производитель из КНР планирует определиться с выбором локации будущей производственной площадки до конца 2023 года, а первые автомобили должны сойти с конвейера в 2025 году.

О намерениях BYD наладить производство в Европе стало известно еще этой зимой, об этом заявила вице-президент BYD Стелла Ли. Тогда Ли заявила, что компания собирается самостоятельно построить завод, а не приобретать уже готовое производство.

Напомним, китайский производитель пришел на европейский рынок в 2022 году. Тогда BYD представила три модели электрокаров: кроссовер Atto 3, внедорожник Tang и седан Han. Летом в Европе должен появиться хэтчбек Dolphin, а осенью ― седан Seal.

Китайский производитель автомобилей BYD получил от министерства промышленности и информатизации КНР разрешение на производство роскошного гибридного внедорожника Yangwang U8. Это первый автомобиль премиум-суббренда Yangwang, сообщает китайский регулятор в среду, 10 мая.

Новинка, которую представили публике на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года, оборудована четырьмя электромоторами: на каждом колесе установлено по одной силовой установке. Суммарная мощность электродвигателей составляет 880 кВт (1120 л.с.) и крутящий момент 1280 Нм.