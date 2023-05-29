Минтруд сообщил о сокращении числа женщин фертильного возраста в России

В России сокращается число женщин фертильного возраста. Об этом сообщила в понедельник, 29 мая, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«У нас сокращается общее число женщин фертильного возраста. Сейчас, на 1 января 2022 года, оно составляло 34 млн, а к январю 2031 года оно составит уже 32,6 млн. То есть это достаточно длительный период снижения», — сказала она на форуме «Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности».

Баталина пояснила, что в России фертильным возрастом, на протяжении которого возможно зачатие, вынашивание и рождение ребенка, считается возраст от 15 до 49 лет.

При этом, по словам замминистра, 44% всех рождений приходится на группу 20–29 лет. За последние 10 лет численность этой группы уменьшилась почти на 40%, а именно на 4,6 млн человек. Эта тенденция сохранится до 2026 года, и только потом будет незначительный рост, отметила Баталина.

Она также сообщила, что 1 июля во всех регионах будут утверждены региональные программы повышения рождаемости.

До этого, 19 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия пока находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Он указал, что принимается ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Вместе с этим тема исправления ситуации — одна из приоритетных для правительства, сказал Песков.

В апреле депутат Госдумы Олег Леонов на круглом столе, посвященном демографическим проблемам, привел данные относительно возможности улучшить демографическую ситуацию за счет малоэтажного строительства. Со ссылками на исследования Леонов заявил, что в селах рождаемость выше на 30–40%. По его словам, это объясняется не уровнем доходов или развитием медицины, а тем, что там гораздо больше пространства для семьи.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, в свою очередь, добавил, что любые меры поддержки требуют как обоснования, так и качественного управления. Он указал, что, например, решение о выделении бесплатных участков многодетным семьям привело в 2012 году к примерно такому же росту рождаемости, как и в 2007-м после введения маткапитала.