Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Украинские боевики обстреляли Озеряновку в ДНР 20 ракетами из РСЗО

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по поселку Озеряновка Донецкой народной республики (ДНР) 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 29 мая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Нелеповка – Озеряновка. Выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее в этот же день украинские военные дважды за сутки обстреляли Донецк из РСЗО. Под огнем оказался Петровский район города. Также ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм. Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023