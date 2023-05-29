Украинские боевики обстреляли Озеряновку в ДНР 20 ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по поселку Озеряновка Донецкой народной республики (ДНР) 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 29 мая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Нелеповка – Озеряновка. Выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот же день украинские военные дважды за сутки обстреляли Донецк из РСЗО. Под огнем оказался Петровский район города. Также ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм. Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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