Лавров заявил о готовности России ответить на возможные поставки Украине истребителей F-16

У Вооруженных сил России (ВС РФ) есть возможности, чтобы отреагировать на возможные поставки Украине истребителей F-16. Об этом 29 мая заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается реакции нашей, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможность на это среагировать», — сказал он.

Министр также отметил, что стремление Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов к работе с западными самолетами, скорее всего, является желанием «понравиться гегемону». Он также указал, что в своих европейских делах эти страны активно проводят линию Вашингтона.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что пилотов для обучения управлению истребителями F-16 уже отобрали. При этом он не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

До этого, 28 мая, агентство Bloomberg написало, что F-16 не дадут Киеву гарантии по установлению превосходства в воздухе, так как эти самолеты будут иметь ракеты меньшей дальности, чем современная российская военная авиация. Так, эти истребители смогут использоваться только в качестве обороны или в операциях «с очень высоким риском».

В тот же день Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Украине являются неприемлемой эскалацией конфликта с Россией. По его словам, руководят процессом внедрения в ЕС западного антироссийского курса США и Великобритания.

26 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность.

Дания и Нидерланды также возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.