Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС

Социальная сеть Twitter будет запрещена в Евросоюзе (ЕС), если будет продолжать нарушать нормы европейского сообщества. Об этом 29 мая заявил министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.

«Если Twitter не будет соблюдать наши правила, в случае повторного нарушения он будет запрещен в Европейском союзе», — отметил Барро в эфире радио France Info.

Отмечается, что социальная сеть, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, объявила о выходе из европейского кодекса «надлежащей практики» против онлайн-дезинформации, который был запущен в 2018 году.

Как напомнил Барро, 25 августа вступают в силу новые правила, согласно которым соцсети будут обязаны осуществлять модерацию публикуемого контента и бороться с дезинформацией. В случае нарушения данного кодекса компании будут подвергаться крупным штрафам, а при повторном несоблюдении норм ЕС их работа на территории Евросоюза будет запрещена совсем.

Также министр-делегат признал, что Twitter «играет важную роль в общественных дебатах», однако «дезинформация является одной из угроз нашей демократии», отметил он.

Ранее, 25 апреля, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз усилит контроль над 19 интернет-платформами и сервисами в соответствии с законом о цифровых услугах. Среди них перечислены в том числе Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia и YouTube.

До этого, 30 ноября прошлого года, газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Евросоюз пригрозил владельцу Twitter Маску запретить соцсеть в случае, если платформа не будет соблюдать правила ЕС о модерации содержания записей пользователей.

Повторное предупреждение было вынесено в декабре 2022 года.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября в прошлом году. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

12 мая 2023 года Маск сообщил, что бывший топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино сменит его на посту гендиректора Twitter. Она работала в медиахолдинге более 10 лет, среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock. Сам же Маск станет исполнительным председателем и техническим директором компании.