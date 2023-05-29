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Мужчина погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
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Фото: соцсети
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Мирный житель погиб в результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Отмечается, что погиб мужчина 1992 года рождения. Еще три человека получили ранения. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены частные дома на улице Блюхера.

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Ранее в этот день стало известно, что ВСУ выпустили по Горловке более 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел произошел в 14:03, тип РСЗО не уточнялся.

Также в понедельник украинские войска обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 32 снаряда.

До этого, 26 мая, Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. 17 мая корреспондент «Известий» Наталья Графчикова показала разрушения в Каховке и селе Малокаховка после обстрела украинских боевиков.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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