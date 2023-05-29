В Москве после пожара обнаружено тело убитого

В квартире на востоке Москвы пожарные после ликвидации возгорания нашли тело с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в понедельник, 29 мая, ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на Бойцовой улице. Квартира, в которой случилось возгорание, была сильно захламлена. Огонь был ликвидирован на 7 кв. м.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что в городе Сусумане Магаданской области при пожаре погибли женщина и двое детей. Они скончались в машине скорой медицинской помощи по пути в районную больницу. По факту случившегося следователем возбуждено уголовное дело.