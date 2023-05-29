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Более 30 сессий пройдут в рамках деловой программы форума «Путешествуй»

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Фото: Российский туристический форум
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Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» объединит деловую программу, выставку инвестпроектов, инфраструктурных решений по быстровозводимым конструкциям и придорожному сервису. В зоне делового общения состоится подписание ряда соглашений. Одновременно на площади Промышленности ВДНХ развернется самый масштабный туристический фестиваль.

Сессии Форума представлены следующими направлениями: «Государство», «Инвестиции», «Инфраструктура», «Человек», «Технологии», «Дни молодежи».

Запланирована серия ключевых мероприятий при участии Министерства экономического развития Российской Федерации: пройдет диалог представителей министерства с главами региональных туристических ведомств. При участии Минэкономразвития пройдет и пленарная сессия Форума — «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения». На ней будут обобщены предложения, поступившие в ходе серии стратегических сессий по обсуждению национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и озвучены ключевые задачи по развитию туризма на 2025–2030 годы. В заседании примут участие Сергей Суханов, генеральный директор АО «Корпорация „Туризм.РФ“», Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Илья Уманский, президент РСТ – генеральный директор национального туроператора «Алеан». На пленарную сессию также приглашены руководители и представители Министерства финансов, Министерства транспорта, Федеральной службы государственной статистики и главы регионов Российской Федерации.

На РТФ «Путешествуй!» впервые пройдет Клуб губернаторов – формат диалога глав регионов, который Фонд Росконгресс реализует в последние годы на ПМЭФ. Заявлено участие 11 губернаторов, они обсудят влияние туризма на экономическое и социальное развитие территорий, его возможности для популяризации русской культуры, а также развитие межрегиональных проектов. Тема Клуба – «Зачем регионам туризм? Взгляд с позиции регионального управления».

Трек «Инвестиции» включит серию мероприятий, среди которых будет представлена стратегическая сессия, посвященная обсуждению потенциала туристической отрасли для инвестора. На сессиях трека также будут обсуждаться потребности регионов в выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуре, развитие гостиничного рынка, туризма на особо охраняемых природных территориях.

Рядом с залами деловой программы будут располагаться стенды агентств инвестиционного развития, инфраструктурных решений и франчайзинговых проектов в сфере туризма. Представят инвестпроекты и зарубежные страны. В частности, Кыргызская Республика, которая выступает страной-партнером РТФ «Путешествуй!», презентует мастер-планы по строительству горнолыжных и оздоровительных курортов и преференции для российских инвесторов и предпринимателей.

Поддержку в реализации диалога с инвесторами оказывает Фонд «РК-Инвестиции» – платформа Росконгресса, созданная с целью продвижения инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации.

Кроме сессий в рамках Форума запланирован воркшоп, посвященный созданию продуктов креативного туризма с использованием искусственного интеллекта.

Впервые на РТФ «Путешествуй!» пройдут Дни Молодежи, которые направлены на развитие научно-популярного туризма и адресованы как молодым специалистам отрасли, так и новому поколению путешественников. В программе будут обсуждаться перспективы молодежного туризма, пройдут профориентационные мероприятия, мастер-классы по созданию турпродуктов и награждение победителей конкурса «Идеи, преображающие города». Мероприятия Дней молодежи состоятся 10 и 11 июня и будут представлены блоками «Профессия» и «Личное развитие». Партнером Дней молодежи выступила АНО «Россия – страна возможностей».

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