Более 360 человек пострадали от клещей в Коми за неделю

На территории Коми за неделю от клещей пострадал 361 человек, в том числе 66 детей. Об этом ИА FlashNord сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 767 человек, 147 из них — дети.

Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели 258 исследований клещей. Как уточняет ИА «Комиинформ», в пяти экземплярах был выявлен вирус клещевого энцефалита, в 65 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в трех — моноцитарного эрлихиоза человека.

Ранее в мае стало известно, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири и принадлежат к двум видам: один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Однако в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за этого, отметив, что не проведено достаточно исследований для подтверждения, что насекомые действительно являются переносчиками этих заболеваний.