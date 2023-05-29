Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Более 360 человек пострадали от клещей в Коми за неделю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Коми за неделю от клещей пострадал 361 человек, в том числе 66 детей. Об этом ИА FlashNord сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 767 человек, 147 из них — дети.

Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели 258 исследований клещей. Как уточняет ИА «Комиинформ», в пяти экземплярах был выявлен вирус клещевого энцефалита, в 65 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в трех — моноцитарного эрлихиоза человека.

Ранее в мае стало известно, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири и принадлежат к двум видам: один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Однако в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за этого, отметив, что не проведено достаточно исследований для подтверждения, что насекомые действительно являются переносчиками этих заболеваний.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023