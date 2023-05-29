МИД назвал позорными попытки оправдать слова Грэма об убийстве русских

МИД РФ назвал попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его «людоедские высказывания» циничными. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованного в понедельник, 29 мая, на официальном сайте.

26 мая пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор якобы высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти. Позднее Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора.

В МИД РФ указали на то, что широкое возмущение людей вынудило «обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария «Рейтер» и «Би-би-си»», заняться кризис-менеджментом и попытаться выправить ситуацию. Однако, как утверждается в заявлении, попытки западных СМИ оправдать слова Грэма в любом случае обречены на провал.

«Попытка оправдаться обречена на провал. Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно», — говорится в заявлении российского МИДа.

Там отмечается также, что фраза американского сенатора ошарашила россиян не просто «пещерной русофобией, а истинно человеконенавистнической сущностью». В МИД РФ добавили, что высказывания Грэма — далеко не единственное проявление русофобии на Западе.

«Нацистская философия ненависти к русским – вот что на самом деле объединяет киевский режим и его американских патронов. Свежи в памяти русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей политистеблишмента как в Вашингтоне, так и в Киеве», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских. По мнению дипломата, лучшим способом прояснить ситуацию со стороны сенатора были бы самому изложить на видео свою позицию по данному вопросу.

28 мая сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма об убийствах россиян. На следующий день стало известно, что МВД РФ объявило Грэма в розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».