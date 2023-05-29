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Десятки тысяч человек парализовали центр Риги из-за встречи сборной по хоккею

Delfi.ru: десятки тысяч встречающих сборную по хоккею парализовали центр Риги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Риге десятки тысяч болельщиков вышли на центральную площадь города, чтобы встретить национальную сборную по хоккею, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Как отмечает 29 мая портал RusDelfi.lv, поток людей парализовал площадь Бривибас — от Центрального вокзала до Верманского сада и в других направлениях.

Общественный транспорт также переполнен горожанами. По данным агентства LETA, нескольким болельщикам даже потребовалась медицинская помощь.

К людям на площади со словами благодарности за поддержку обратились президент Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис, капитаны команды Харийс Витолиньш и Каспарс Даугавиньш, тренер Артурс Ирбе и самый ценный игрок чемпионата мира Артур Шилов. После состоялось выступление музыкальной группы Prāta vētra.

Латвийские хоккеисты прибыли в Ригу около 12:30 рейсом из финского Тампере и сошли с трапа самолета на красную дорожку под аплодисменты и овации встречающих. Перед посадкой в ​​аэропорту Риги самолет с командой на борту сделал круг почета над памятником Свободы.

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Ранее, 28 мая, сообщалось, что сборная Латвии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. В матче за третье место она обыграла США. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу в составе Латвии забросил Кристиан Рубинс, оформивший в итоге дубль.

Первое место чемпионата мира в 28-й раз завоевала сборная Канады, обыграв команду Германии в финале чемпионата мира со счетом 5:2.

Латвия завоевала медали чемпионата мира впервые в своей истории. До этого ее лучшим результатом было седьмое место на турнирах 1997, 2004 и 2009 годов.

Чемпионат мира по хоккею изначально должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

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