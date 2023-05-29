Ямочный ремонт улицы Огородной стартовал в Сыктывкаре

В Сыктывкаре начался ямочный ремонт улицы Огородной на отрезке протяженностью 150 м, об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на МКП «Дорожное хозяйство».

Работы пройдут на участке от улицы Чкалова в направлении улицы Католикова. На него поступало наибольшее количество жалоб от горожан.

Для удобства автомобилистов во время работ дорогу будут перекрывать поэтапно. Сначала будет отремонтирована четная сторона улицы, а затем — асфальт со стороны торговых точек.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. При благоприятных погодных условиях асфальтирование стартует в среду, 31 мая.